محافظ الشرقية يتابع أعمال تطوير ورصف الشوارع بمنيا القمح

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شوارع مركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية وإزالة المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

استكمال أعمال رصف الطرق

بدأ محافظ الشرقية جولته بالاطمئنان على استكمال اعمال الرصف الجارية بالطريق الرابط بين منيا القمح والتلين بطول 4 كيلومترات وبتكلفة 25 مليون جنيه، والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تغطية الترعة المجاورة وإقامة الحائط الساند ووضع طبقة الأساس اللازمة لأعمال الرصف، مشدداً على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المنفذة وإلزامها بتنفيذ المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

إنشاء محور مروري بتكلفة مليون جنيه

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد المحور المروري الجديد الذي يتم إنشاؤه بتكلفة مليون جنيه لربط شارع العمدة بشارع هندسة الري لتسهيل الوصول للوحدتين المحليتين بملامس والمحمدية والمساهمة في فك الازدحام المروري داخل منطقة هندسة الري ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد منطقة هندسة الري بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وتبليط الشوارع الفرعية والجانبية ببلاط الإنترلوك على مساحة 10 آلاف متر مسطح وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذلك تفقد أعمال التطوير والرصف المنتهية بشارع أبو غريب بتكلفة 6 ملايين جنيه، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد شارع رشيد وذلك للاطمئنان على الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك على مساحة 13 ألف متر مسطح وبتكلفة 3.5 مليون جنيه، كما تفقد المحاور المرورية المؤدية للمدرسة اليابانية والتي تُعد أحد العلامات التعليمية البارزة التي يتم إنشاؤها بالمركز لتقديم تعليم جيد لأبناء المدينة.