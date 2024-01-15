انطلاق معرض «تكنولوجيا الغزل والنسيج» بمشاركة 500 عارض من 16 دولة الخميس

ينطلق معرض «ستيتش آند تكس» المعرض الدولي السادس عشر لماكينات وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وتكنولوجيا الطباعة والقماش والغزل، في الفترة من 18-21 يناير 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك في المعرض أكثر من 500 عارض من 16 دولة، تشمل الصين وتركيا وألمانيا وإنجلترا والهند وإيطاليا، وتشارك الصين بأكبر عدد من الأجنحةـ كما يوجد جناح وطني من تركيا يشارك فيه 70 عارضًا بأحدث التكنولوجيا والماكينات.

المعرض يضم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية

ويقام المعرض على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم قطاعات ماكينات صناعة الغزل والنسيج والسجاد، وصناعة الملابس من ماكينات الخياطة والتطريز وجميع خطوط إنتاج الملابس، والطباعة على الملابس والنسيج والأقمشة، وصناعة الملابس والغزول.

ويشمل المعرض هذا العام مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية تهم كل العاملين في صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، ومنها ندوة النسيج المصري، وندوة الملابس الجاهزة، وندوة صناعة قماش الجينز «الدنيم»، ودورة تدريبية على الطباعة على القماش.

لأول مرة.. توزيع جائزة للمبدعين والمصممين الشباب لأحدث تصميمات

ولأول مرة، سيتم توزيع جائزة للمبدعين والمصممين الشباب لأحدث تصميمات ملابس الرجال والسيدات.

ومن المتوقع زيارة ما لا يقل عن 20 ألف زائر على مدار الـ4 أيام، وتم تأكيد حضور وفود من دولة السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض للاطلاع على أحدث التكنولوجيات في هذه الصناعة.

تأتي هذه الدورة لمعرض «ستيتش آند تكس» لمواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد في المجال الصناعي والتجاري، وضمن توجه الدولة المصرية نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص ومساعدته للدخول في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية.