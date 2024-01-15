«الأوقاف» تعلن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي في اللغة الأجنبية

أعلنت مديريات الأوقاف في 4 محافظات هي «السويس، وسوهاج، والدقهلية، والفيوم» أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي في اللغة الأجنبية «الألمانية والفرنسية والإنجليزية» من المتقدمين لمسابقة التدريس بمراكز الثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وحددت الإدارات موعد ومكان الاختبارات.

موعد ومكان اختبارات اللغة الأجنبية بالأوقاف

وجاء موعد ومكان الاختبارات لجميع المختارين في تمام الساعة العاشرة صباحًا بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضحت المديريات ضرورة أصطحاب المختارين لأداء الامتحان لبطاقة الرقم القومي.

أسماء من لهم حق دخول الاختبارات

ويجرى الاختبار من اجتازوا الاختبارات التأهيلية السابقة وهم:

- عبدالله طه أحمد عبد الله من محافظة سوهاج باللغة الإنجليزية.

- عبدالكريم محمد حنفي محمود من محافظة السويس باللغة الإنجليزية.

- أحمد محمود طاهر عبدالنور من محافظة الفيوم باللغة الإنجليزية.

- محمد محمدي بدوي مجاهد من محافظة السويس باللغة الإنجليزية.

- أشرف محمد إسماعيل محمد من محافظة الدقهلية باللغة الفرنسية.

- عبد الله محمد عبد الستار فهمي من محافظة الدقهلية باللغة الألمانية.