مجلس الدولة: مد أجل الحكم في طعن المندوه على منصب أمانة صندوق الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم 78723/77 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين (حمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا).

وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

وطالب المندوه، في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات نادي الزمالك المعلن إقامتها في 20 أكتوبر الماضي، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.