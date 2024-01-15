«الأوقاف» تنظم دورات تدريبية في اللغة العربية لأئمة 7 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عقد 7 دورات تدريبية في اللغة العربية لأئمة 7 محافظات في اللغة العربية في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وعدد من الجامعات المصرية منها جامعات الأزهر وهي الأزهر، والفيوم، وبني سويف، وجنوب الوادي.

دورات تدريبية لأئمة المحافظات

وأشارت وزارة الأوقاف إلي أنه يجري عمل الدورات التدريبية في 7 محافظات وهم:

- سوهاج

- الفيوم

- بني سويف

- قنا

- البحر الأحمر

– أسيوط

- الدقهلية

أسماء أئمة المرشحين للدورات

وأضافت إلى أنّه يجرى عقد الدورات التدريبية السبعة للغة العربية لعدد 50 إماما مرشحا من كل مديرية على النحو التالي: