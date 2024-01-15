«أزهرية الدقهلية» تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، الاستعداد لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية التي تنطلق غدا الثلاثاء، حيث عُقد اجتماع اليوم بحضور الشيخ السيد منصور، الوكيل الشرعي لمنطقة الدقهلية الأزهرية، مع رؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

استعدادات المنطقة الأزهرية لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع عمل الاستعدادات الكاملة، والوقوف على آخر استعدادات المنطقة واللجان، مع مراعاة الدقة التامة والالتزام بالتعليمات الواردة في كراسة التعليمات الخاصة بالامتحانات.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، أنه جرى التأكيد على الاهتمام بدور الزائرة الصحية وإجراءات الأمن، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المنطقة، لتذليل أى عقبات قد تواجههم داخل اللجان.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية