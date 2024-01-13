موعد افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع المخفضة في محافظة الدقهلية

يتطلع كثير من المواطنين، إلى معرفة موعد افتتاح معرض أهلًا رمضان للسلع المخفضة في محافظة الدقهلية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، إذ يجري تنظيم المعرض كل عام قبل رمضان، بهدف تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين.

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان بمحافظة الدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل، وزارة التموين بالدقهلية، لـ«الوطن»، إلى أنّه يجري الاستعداد من أجل افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع المخفضة في محافظة الدقهلية، ليكون موعد افتتاح في 15 فبراير المقبل.

وأضاف أنّ تخفيضات معرض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية، تبدأ من 20% وتصل إلى 25%، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتزويدهم بالسلع الغذائية المتاحة كافة، بأسعار مخفضة.

أماكن معرض أهلا رمضان في الدقهلية

وأوضح أنّ معرض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية، يُنظم في مختلف المراكز التابعة للمديرية، ويصل عدد المعارض إلى 18 معرضًا، تفتتح في 15 فبراير، منها اثنتان في مدينة المنصورة وحيي شرق وغرب، وجاءت المراكز كما يلي:

- مركز السنبلاوين

- مركز المنصورة

- مركز شربين

- مركز طلخا

- مركز بني عبيد

- مركز بلقاس

- مركز دكرنس

- مركز تمي الأمديد

- مركز منية النصر

- مركز المطرية

- مركز المنزلة

- مركز الجمالية