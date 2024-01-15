في ذكره ميلاده.. ما هو المرض النادر المتسبب في وفاة سمير غانم؟

في مثل هذا اليوم ولد الفنان الراحل سمير غانم، صاحب الأعمال الكوميدية التي لا تزال حاضرة في أذهان الملايين من عشاقه، استطاع زرع الضحكة في قلوب الجميع، حيث ترك إرثا فنيا كبيرا جعلته حيا في قلوب جماهيره، رغم رحيله عن عالمنا في عام 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا الذي شهد انتشارا كبيرا في تلك الفترة وعانى من المضاعفات، ما أدى إلى مشاكل في الكلى والتنفس نتيجة إصابته بمرض «الفطر الأسود» ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عنه.

مرض الفطر الأسود

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مرض الفطر الأسود يصيب الإنسان نتيجة تناول بعض الأدوية بشكل عشوائي، وأيضا الأشخاص الذين يحتوي جسمهم على كميات كبيرة من الحديد، وقد يكون نتيجة سوء التغذية الشديد، حيث لا تكون الوفاة بمرض الفطر الأسود سريعة، ولكنها قد تصل نسبتها إلى 50% لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

وتابع «بدران» أن الفطر الأسود ليس مُعدياً، وهو يتواجد خصوصًا في الأماكن التي بها أتربة ومخلفات ورطوبة، وقد يؤدي إصابة الإنسان به إلى إزالة بعض أنسجة العين أو المخ أو الأعضاء الأخرى.

أعراض مرض الفطر الأسود

يهاجم مرض الفطر الأسود الجهاز التنفسي، فهو عبارة عن عدوى فطرية خطيرة، ولكنها نادرة وتحدث نتيجة وجود مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، وفقا لما ذكرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن هناك العديد من الأعراض التي تدل الإصابة به والتي منها:

- التهاب الجيوب الأنفية.

- انسداد أو احتقان بالأنف.

- إفرازات أنفية دموية.

- الشعور بألم في جزء واحد من الوجه.

- التنميل

- الانتفاخ.

- ارتخاء الأسنان.

- إصابة الفك.

- الحمى.

- السعال.

- ألم صدر.

- ضيق التنفس.

- وجع بطن.

- نزيف الجهاز الهضمي.