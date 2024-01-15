«الدستورية العليا» تعقد مؤتمرا صحفيا عالميا السبت المقبل

أعلن المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، انعقاد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، السبت المقبل، تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.