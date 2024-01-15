هل تشهد معاشات فبراير 2024 زيادة جديدة؟.. التفاصيل الكاملة

يتساءل العديد من المواطنين عن وجود زيادة هذا العام في المعاشات من عدمه، وحسب القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات، فإن هناك زيادة تقرها الدولة المصرية كل عام، وبالنسبة لمعاشات عام 2024 كما هي إلى أن يصدر قرار بالزيادة.

تحسين أجور العاملين بالدولة

يأتي ذلك بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية بالعمل على تحسين حياة أصحاب المعاشات من خلال تحسين أجور الأشخاص العاملين في الدولة وتلبية كل المتطلبات الأساسية الخاصة بهم.

زيادة بنسبة 15%

ووفقا للقانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تكون الزيادة الخاصة بالمعاشات في شهر يوليو 2024، وتكون بنسبة 15%، وذلك في حالة إن لم يصدر أي قرار جديد بشأن الزيادة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدين

وكانت هناك زيادة استثنائية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر 9 الماضي، والتي جاءت بمضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدين من المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص، وذلك لكي تصبح 600 جنيه.

وقرر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، اعتبارًا من شهر يناير الجاري، رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش ليكون 1300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه.

كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش أيضًا ليصبح 10080جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه.