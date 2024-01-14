هل يستحق الابن بعد بلوغه السن القانونية صرف معاش والده؟.. يجوز في حالة واحدة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية الفئات المستحقة لمعاش الموظف، منها الأبناء الذين يبلغون سن الحادية والعشرين، ولكن هناك بعض الحالات التي تسمح بصرف المعاش للابن حتى بعد بلوغه السن القانونية، ومنها أن يكون الابن عاجزًا عن العمل بسبب الإصابة بإعاقة أو حادث.

وبناءً على ذلك، فإن الابن الذي يعاني من إعاقة أو إصابة في حادث، ولا يستطيع العمل، يستحق صرف معاش والده حتى بعد بلوغه سن الحادية والعشرين.

القومسيون الطبي الفيصل في ذلك

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية إنه إذا وقع حادث للابن يجوز له التقديم بعد السن القانوني للحصول على معاش والده، ولابد أن يحدد القومسيون الطبي إذا كان يستحق المعاش من عدمه.

وأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن» أن الابن إذا تعرض إلى حادث يذهب إلى المنطقة التأمينية ومعه تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي، وحينها تُحوله التأمينات التي بها ملف والده إلى القومسيون الطبي.

وأشارت إلى أن القومسيون الطبي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ومن يُحدد إذا كان الشخص يستحق صرف المعاش من عدمه، «يعني مثلًا الشخص المُصاب يأخذ معاش والده سنة أو اتنين أو أكثر ويتجدد له» كل ذلك يكون على حسب قرار لجنة القومسيون.