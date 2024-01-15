قائمة غرامات السكة الحديد.. 100 جنيه للمدخنين و70 جنيها للتهرب من التذكرة

بعد أن حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين من مخالفة قواعد استقلال القطارات، مؤكدة أن هناك غرامات مالية يتم تطبيقها على المخالفين، خاصة بعد قرار إلغاء صرف تذاكر القطارات للمحطات «رصيف فقط» دون غرامات.

وتُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي والتوعوي، معلومات مهمة غرامات متنوعة بشأن استقلال القطارات بعضها نتيجة مخالفة قواعد استقلال القطارات كالتدخين أو استقلال القطار بدون شراء تذكرة من شبابيك التذاكر أو مكانيات الدفع الإلكترونية التي تمّ توفيرها في جميع المحافظات بإجمالي 820 ألف نقطة بيع.

غرامات السكك الحديدية

ترصد «الوطن» غرامات السكك الحديدية بالتفصيل في السطور التالية:-

- مخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات تصل إلى مبلغ 100 جنيه.

- التهرب واستقلال القطارات دون تذكرة فتتنوع الغرامة حسب نوعية القطار وهي كالآتي:

* غرامة القطارات المكيفة بجميع أنواعها مبلغ 70 جنيهًا.

* القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بمبلغ 50 جنيهًا.

* قطارات الدرجة الثالثة العادية مبلغ 30 جنيهًا.

أماكن شراء تذاكر القطارات تفادياً للغرامات

- شبابيك التذاكر.

- الحجز الالكتروني:

* موقع السكة الحديد.

*المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات.

* منظومة الدفع الفوري بعدد 820 ألف نقطة بيع.

- الدفع بالكروت الذكية:

* كروت الائتمان.

* كروت الخصم المباشر الـDebit Card.