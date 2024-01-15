«التحالف الوطني»: تجهيز قافلة جديدة من المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين

نظمت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة مساعدات ممتدة إلى الأشقاء في فلسطين، انطلقت من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، متجهة لنقطة التجمع الرئيسية للمؤسسة ضمن مبادرة التحالف «مسافة السكة» لدعم غزة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قوافل المساعدات الإنسانية

وأشار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن القافلة تأتي بالتعاون مع فريق ائتلاف الجمعيات الأهلية بمركز أجا، مشيرا إلى أنها تحتوي على نحو 2000 كرتونة مواد غذاية من أجود وأفضل الأنواع، و14 طن دقيق فاخر، 400 بطانية، 400 كرتونة مياه كبيرة، وسيارة محملة بالملابس الجاهزة، بالإضافة إلى سيارة أخرى محملة بالأدوية والمساعدات الطبية اللازمة.

مد جسر بري من المساعدات

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان أعلن مد جسر بري من المساعدات، بشكل منتظم محمل بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من إيمانه الكامل بالقضية الفلسطينية، وتماشيًا مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.