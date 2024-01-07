«زراعة الإسكندرية» تنظم ندوة للتوعية بأضرار المواد الغذائية المصنعة

نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية، ندوة بعنوان «توعية الريفيات بأضرار المواد الغذائية المصنعة وخطورتها على صحة الأسرة» بمكتب الإرشاد الزراعي في شدس، بمشاركة عدد كبير من السيدات، وحضور شيماء محمد، منسق الندوة بمكتب إرشاد شدس، وإيمان عبد العزيز، مسؤول التدريب بالمكتب، وقامت المهندسة نورا صلاح، من إدارة الإرشاد بالمديرية، بافتتاح الندوة، وحاضرت في الندوة الدكتورة إيمان سراج، أستاذ مساعد بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

خطورة الأطعمة المصنعة على الصحة

وأكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه تم تنظيم الندوة نظرا للخطورة الكبيرة للمواد الغذائية والأطعمة المصنعة على صحة الإنسان.

وأضاف «الششتاوي»، أن الندوة شملت التعريف بالغذاء وأهميته للإنسان، وأضرار الأغذية المصنعة على الصحة، وأسباب أضرار الأغذية المصنعة على الصحة لما تحتويه من مواد حافظة ومكسبات طعم ورائحة تضر صحة الإنسان، بالإضافة لطرح أمثلة على الأغذية المصنعة، ونصائح لتجنب أضرار الأغذية المصنعة، وتم توجيه السيدات المشاركات في الندوة على الاعتماد على المأكولات الطازجة وأنها الأفضل صحياً للأسرة والابتعاد عن الإصابة بالأمراض.

سعرات حرارية فارغة

وتكمن أضرار الأطعمة المصنعة في تغيير خصائصها بشكل كبير عن حالتها الأصلية، ما قد يؤثر على صحة الإنسان سلبيا، لذلك من الأفضل دائما التحكم في الأكل والاعتماد على المكونات الطازجة وتحضير الوجبات في المنزل، وسبب مخاطر المواد الغذائية والأطعمة المصنعة أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر ذات السعرات الحرارية الفارغة «empty calories»، أي أنها تعطي كمية من الطاقة دون أي قيمة غذائية مفيدة، إلى جانب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول.