«التعليم» توجه إرشادات مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل امتحانات نصف العام

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إرشادات هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي والتي يجب إتباعها قبل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، والمقرر أن ينطلق يوم 17 يناير الجاري وفقاً للجدول المعلن والمعتمد رسمياً.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكّدت مديرية التربية والتعليم، على الطلاب بالالتزام بالإرشادات لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:-

- النوم المنظم يعمل على تحسين عمل المخ وزيادة التركيز، أما عدم تنظيم أوقات النوم بشكل يومى يؤدى إلى انخفاض التركيز بشكل ملحوظ.

- الفطور الخفيف فى الصباح يحسن نشاط عقلك لتحظى بنسبة تركيز كبيرة ، كذلك تناول الخضروات الورقية والمكسرات والتقليل من السكريات.

- احرص على شرب كميات كافية من الماء، فنقص الماء يسبب الإجهاد السريع والانفعال والتوتر الشديد والصداع وبالتالي يؤثر على قدرة العقل على التركيز.

- استخدامك المستمر للهواتف الذكية يؤدى إلى تناقص معدل تركيزك لذلك لابد من تقليل استخدامها خصوصاً أوقات الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

- يوم الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء وفترة الامتحان من 9 إلى 11:30 صباحًا، وامتحان التربية الدينية من الساعة 12:00 إلى 1:30.

- يوم الخميس الموافق 18 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 11:00 صباحًا، وامتحان الكمبيوتر من 11:30 إلى 12:30.

- يوم الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان التربية الفنية لمدة ساعتين.

- يوم الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان العلوم لمدة ساعتين.