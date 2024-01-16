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سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في مصر

كتب:

محمد متولي
05:31 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
أسمنت البناء والتسليح- صورة أرشيفية

أسمنت البناء والتسليح- صورة أرشيفية

شهدت أسعار طن الأسمنت، ثباتا كبيرا في الأسواق المصرية، وبلغ سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في مصر، 2320 جنيها للطن، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما أعلنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالاتي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2090 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

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