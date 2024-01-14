تراجع كبير في أسعار الأسمنت اليوم 14-1-2024.. «اعرف الطن بكام»

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 14-1-2024، في الأسواق المحلية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2320 جنيها، بانخفاض 29 جنيها عن أسعار الصباح حيث سجل أدنى سعر له 2100 جنيه للطن في محافظتي بني سويف ودمياط.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 14-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

الأسمنت الرمادي بـ2320 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1990 جنيها للطن.

سجل سعر طن أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.