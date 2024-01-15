سعر الأسمنت اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر

ثبات سعري شهده الأسمنت في الأسواق المصرية، حسبما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر، 2320 جنيها، حسبما أفادت بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ترصد السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 15-1-2024 بالأسواق المصرية، وفقا لما أعلنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2090 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.