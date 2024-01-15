سعر الأسمنت اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر
كتب:
محمد متولي
05:36 ص | الإثنين 15 يناير 2024
أسمنت البناء - صورة أرشيفية
ثبات سعري شهده الأسمنت في الأسواق المصرية، حسبما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر، 2320 جنيها، حسبما أفادت بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
ترصد السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 15-1-2024 بالأسواق المصرية، وفقا لما أعلنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:
سعر طن الأسمنت في مصر اليوم
- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.
- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.
- سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.
- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.
- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيها للطن.
- سعر أسمنت السويس 2090 جنيها للطن.
- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.
- سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.
- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.