رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الأسمنت اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر

كتب:

محمد متولي
05:36 ص | الإثنين 15 يناير 2024
أسمنت البناء - صورة أرشيفية

أسمنت البناء - صورة أرشيفية

ثبات سعري شهده الأسمنت في الأسواق المصرية، حسبما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر، 2320 جنيها، حسبما أفادت بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ترصد السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 15-1-2024 بالأسواق المصرية، وفقا لما أعلنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2090 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

اقرأ المزيد:

ثبات أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024.. «اعرف وصل كام؟»

تراجع طفيف في أسعار الأسمنت اليوم.. والقليوبية وبني سويف الأقل سعرا

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 11-1-2024.. «اعرف بقى بكام»

تراجع كبير في أسعار الأسمنت اليوم 14-1-2024.. «اعرف الطن بكام»
بقلم محمد متولي