تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 11-1-2024.. «اعرف بقى بكام»

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية أرض المصنع، إذ سجل سعر طن أسمنت الرمادي، اليوم الخميس 11-1-2024 متوسط 2322 جنيهًا، بانخفاض 23 جنيها عن أسعار أمس.

وسجلت محافظتي بني سويف ودمياط، أدنى سعر لطن الاسمنت على مستوى الجمهورية بـ 2100 جنيه للطن، وجاءت الجيزة الأعلى سعرا.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الخميس 11-1-2024 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

الأسمنت الرمادي بـ2322 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1990 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

أسعار الحديد

وسجل سعر طن الحديد اليوم الخميس 11-1-2024، استقرارًا في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وجاء سعر طن الحديد اليوم، الاستثماري 41 ألفًا و392 جنيها تسليم أرض المصنع، وجاء سعر حديد عز بـ43 ألفا و950 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.