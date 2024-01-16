5 أزمات ورطت كريم بنزيما مع اتحاد جدة.. «الهروب الكبير»

مشوار قصير لكنه محفوف بالأزمات من كل جانب، خاضه الفرنسي كريم بنزيما مع اتحاد جدة، لكن يبدو أنه لم يستمر طويلًا، بعد توتر العلاقة بين جميع الأطراف، اللاعب والمدرب والجماهير، إلى جانب غيابه المتكرر عن المشاركة مع النمور.

أزمات كريم بنزيما مع اتحاد جدة عرض مستمر

أزمات بالجملة ازدحمت في سجل كريم بنزيما القصير والمتواضع مع اتحاد جدة، لعل آخرها بعد غيابه عن المشاركة في تدريبات اتحاد جدة لعدة حصص متتالية، على خلفية الأزمة التي جمعته بمدرب الفريق مارسيلو جاياردو، بسبب استبعاده من إحدى المباريات، لكنها لم تكن الأزمة الوحيدة.

كانت أزمة شارة القيادة أول أزمات كريم بنزيما مع اتحاد جدة، إذ طالب بالحصول عليها بمجرد وصول إلى الفريق، قادمًا من ريال مدريد، باعتباره يملك خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم وخاصة في أوروبا، لكن السابق لاتحاد جدة نونو سانتو رفض هذا الطلب، بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو، ثم أحمد شراحيلي.

من ذلك الحين لم تعد العلاقة بينهما جيدة، تفاقمت الأزمة بين بنزيما وسانتو بسبب طريقة لعب المدرب البرتغالي، تارة وبسبب معاملته السيئة تارات أخرى، لكن المدرب لم يقف متفرجًا بل قال أن طريقة لعب كريم بنزيما لا تتناسب مع خطته وأن اللاعب ليس له مكانًا مناسبًا في الخطة، وأنه لم يطالب بالتعاقد معه من الأساس.

ومن هنا بدأت حرب ليست باردة، فتحرك بنزيما على الفور من أجل إخبار إدارة اتحاد جدة بعدم ارتياحه، وشعوره بقلة التقدير والمعاملة غير الاحترافية من المدرب البرتغالي، ولم تمر أيام وقرر النادي الإطاحة بسانتو.

وبعد فترة قصيرة توترت علاقة كريم بنزيما بالجماهير، بسبب تراجع مستوى الفريق في وجوده، وبالتحديد بعد الخروج من كأس العالم للأندية، عقب الخسارة على يد الأهلي، وبعدها الخسارة مرتين، ومنها هزيمة مذلة أمام النصر بخماسية، ليغيب عن تدريبات النمور لفترة متتالية، ما دفع المدرب لاستبعاده في إجراء تأديبي، ليواصلف الغياب ما جعل الجماهير تتهمه بالهروب من الفريق والمسؤولية، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

أزمات كريم بنزيما مع اتحاد جدة ألقت بظلالها على مستواه الفني، إذ اكتفى بتسجيل 9 أهداف على مدار 15 مباراة مع الفريق في الدوري السعودي، ولم يشارك سوى في 20 مباراة فقط منذ بداية مشواره.