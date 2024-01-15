مراسل «القاهرة الإخبارية»: فرنسا ترى عدم الدخول في صراع دائم مع روسيا

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إنّ وزير الخارجية الفرنسي هو أحد المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويؤكد وجهة النظر الفرنسية، التي ارتأت عدم الدخول في صراع دائم مع الجانب الروسي.

التواصل بين روسيا وفرنسا

وأضاف «شقير» خلال رسالة على الهواء، أنّ آخر مرة تحدث فيها الرئيس الفرنسي عن روسيا، قال إنه لم يغير رقم هاتفه، في إشارة إلى أهمية التواصل مع الجانب الروسي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الخارجية الألمانية أهمية وقف روسيا لعمليتها العسكرية وانسحابها من أوكرانيا.

وتابع أنه يبدو أن وزير الخارجية الفرنسي يحاول أن يؤكد على التنسيق بين فرنسا وألمانيا، للتعامل مع الأزمة الأوكرانية.