الجيش الألماني يرفع حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لهجوم محتمل من روسيا

نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الجيش الألماني يرفع حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لهجوم محتمل من القوات الروسية خلال الأيام المقبلة، مما يشير إلى احتمالية اتساع الصراع ونشوب حرب بين روسيا وألمانيا وحلف الناتو.

وبحسب وثيقة حصلت عليها «بيلد» ووصفتها بالسرية، أكدت أنه يمكن أن يكون هناك تصعيدًا محتملًا بين حلف الناتو وروسيا في بداية شهر فبراير المقبل، وهو سيناريو يوضح كيف سيتصرف الرئيس الروسي فلادييمر بوتين، وكيف سيتعين على «الناتو» الدفاع عن نفسه.

التصعيد بين روسيا وألمانيا سيبدأ في غضون أسابيع

وأشارت الصحيفة، إلا أن التصعيد بين روسيا وألمانيا سيبدأ في غضون أسابيع قليلة، وسيتعين على الجيش الألماني تجهيز عشرات الآلاف من الجنود، من أجل حرب محتملة.

وتعمل وزارة الدفاع الألمانية على تطوير خطة عمل لتكون مستعدة بشكل كامل عند وقوع هجوم من قبل القوات الروسية، وذلك بعد الانتصار على القوات المسلحة الأوكرانية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

300 ألف جندي إلى الجهة الشرقية

وتتوقع وزارة الدفاع الألمانية أن تبدأ الاشتباكات في دول البلطيق بعد ذلك، وهم إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبحسب صحيفة «بيلد»، يشار إلى أن حلف الناتو سينقل 300 ألف جندي إلى الجهة الشرقية من أجل ردع القوات الروسية.

طائرات بدون طيار مجهولة الهوية

وتم رصد طائرات بدون طيار مجهولة الهوية وهي تحلق فوق المنشآت العسكرية الألمانية بشكل أسبوعي، وذلك مع تزايد المساعدة العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

وقال أعضاء لجنة الدفاع الألمانية والحزب الديمقراطي الحر ماركوس فابر: «يتم رصد طائرات بدون طيار بانتظام فوق منطقة التدريب العسكري كليتز، حيث يقوم الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين».