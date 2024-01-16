استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في الأسواق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن في التعاملات الصباحية 65 جنيهًا، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي، بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بجميع أنواعها في بورصة الدواجن، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ 65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات في الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم بـ 110 جنيهات تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

وبعد انخفاضها أمس بشكل كبير سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، 71 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وجاء سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.