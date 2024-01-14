أسعار ‎الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. اعرف بكام

سجّلت أسعار ‎الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024 نحو 68 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس 67 جنيهًا، وذلك بحسب بورصة الدواجن الرئيسية وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وتباع الفراخ البيضاء في الأسواق والمحلات للمستهلك بسعر 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار ‎الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار ‎الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024، كما ستوضح أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة والمحلات للمستهلك التي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء 68 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الأحد 14-1-2024 نحو 73 جنيهًا في أرض المزارع.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024 نحو 102 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 118 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتاكيت

- كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 10 جنيهات.

- كتكوت جيل تاني 11.5 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 22 جنيهًا.