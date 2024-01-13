هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء بـ70 جنيها

أعلنت بورصة الدواجن هبوط أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 13-1-2024 بقيمة جنيهين للكيلو خلال التعاملات الصباحية، إذ سجلت 65 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس 67 جنيهًا.

وتبين أن متوسط أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم السبت 13-1-2024 بـ70جنيهًا، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024، وهي كالتالي:

- أسعار الفراخ البيضاء 65 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 70 جنيها.

الكتكوت الأبيض

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض نحو 26 جنيهًا في الأسواق والمحلات

أسعار الفراخ الساسو

وبلغت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم السبت 13-1-2024 نحو 75 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 89 جنيهًا للكيلو.

الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 27 جنيهًا في الأسواق والمحلات

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024 نحو 102 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 117 جنيهًا للكيلو.