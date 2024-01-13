أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024.. «الفراخ البيضاء» بـ67 جنيهًا

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024 نحو 65 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس 67 جنيهًا بقيمة هبوط جنيهين لكيلو الفراخ البيضاء، وذلك بحسب بورصة الدواجن الرئيسية وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وتباع الفراخ البيضاء في الأسواق والمحلات للمستهلك بسعر 70 جنيهًا للكيلو.

شرح الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي أسباب استقرار أسعار بورصة الدواجن خلال الأشهر الماضية أنها ترجع إلى تفعيل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وكذلك تراجع أسعار الأعلاف وتوافر الفراخ البيضاء بكميات جيدة في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

«الوطن» ترصد أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024 وتوضح أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة والملات للمستهلك وهي كالتالي.

- أسعار الفراخ البيضاء 65 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 70 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم السبت 13-1-2024 نحو 75 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 89 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024 نحو 102 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 118 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتاكيت

- كتكوت ابيض شركات 27 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 11.5جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 22 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.

- روزي برابر 17 جنيهًا.

- بط فرنساوي 30 جنيهًا.

- بط مولار 44 جنيهًا.

- بط مسكوفي ار 44 جنيهًا.