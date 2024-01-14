تراجع جديد في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 14-1-2024.. «الكيلو بكام؟»

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 14-1-2024 في المزرعة، إذ سجلت نحو 65 جنيهًا بتراجع بلغ نحو جنيهين، وتباع الفراخ البيضاء في الأسواق والمحلات للمستهلك بسعر 69 جنيهًا للكيلو، وهو الحد الأدنى في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024 وتوضح أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة والمحلات للمستهلك وهي كالتالي:

- أسعار الفراخ البيضاء 65 جنيها في بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 69 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

بلغت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الأحد 14-1-2024 نحو 74 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 88 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024 نحو 100 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 117 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط والكتاكيت

- بط فرنساوي 30 جنيهًا.

- بط مولار 44 جنيهًا.

- بط مسكوفي 44 جنيهًا.

- كتكوت ابيض شركات 26 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9 جنيهات.

- كتكوت جيل تاني 11 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 22 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.

- روزي برابر 17 جنيهًا.