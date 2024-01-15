حجز شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيبات مستمر حتى 21 يناير الجاري

حددت وزارة الإسكان، موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان المتميز بمديننى العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، ضمن مشروع «الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث» بمدينة العبور الجديدة ، ومشروع «إسكان المستقبل» بمدينة أسيوط الجديدة.

حجز شقق الإسكان المتميز

ووفقا لتصريحات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن حجز شقق الإسكان المتميز مستمر حتى 21 من يناير الجاري، مؤكدا أن عدد الذين تقدموا للحجز حتى الآن، يبلغ حوالي 39 ألف مواطن، ومعظمهم سددوا مقدمات حجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب.

«الإسكان» تطرح 1160 وحدة كاملة التشطيب

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

وكان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أعلن أن طرح مشروع «الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث» شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع «إسكان المستقبل» بمدينة أسيوط الجديدة، وأن أسعار الطرح هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.