«س وج» عن كل ما يتعلق بشقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها قريبا

أجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على جميع الأسئلة المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها قريبا، بداية من أماكن الطرح وطرق التقديم، مؤكدة أنها تعمل على التجهيزات النهائية للطرح، في إطار سعي الدولة للتوسع في بناء المدن الجديدة.

في البداية متى تُطرح شقق الإسكان الاجتماعي؟

وفق مصادر في وزارة الإسكان من المحتمل طرح شقق الإسكان الاجتماعي في شهر مارس المقبل.

ما أماكن الطرح الجديد؟

يشمل الطرح الجديد 4 محافظات وهي محافظة الجيزة والشرقية والمنوفية وبني سويف.

ماذا عن المساحات المقرر توفيرها؟

تتنوع مساحات الوحدات السكنية ما بين 75 متراً مربعاً و90 متراً مربعاً.

وفيما تتمثل الشروط الخاصة بالوحدات؟

تشترط وزارة الإسكان أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري لكل مواطن 6 آلاف جنيه شهريا للفرد، وبالنسبة للأسرة 8 آلاف جنيه.

وماذا عن القيمة الشهرية للشقق؟

بالنسبة للوحدات السكنية مساحة 90 مترا، سيكون 1500 جنيه شهريا تشمل مصاريف الإدارة.

وهل الشقق الجديدة يمكن بيعها؟

وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخول، وليست مجرد سلعة يمكن للمواطنين الاتجار فيها.

هل يجوز تأجير الشقق؟

وفق القوانين واللوائح المنظمة لشقق الإسكان الاجتماعي، فلا يجوز تأجيرها، مع ضرورة الإقامة بها.

وما عقوبة مخالفة قواعد التملك؟

العقوبة تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس في بعض الحالات.