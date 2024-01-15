حالة الطقس بالمحافظات غدا.. مائل للبرودة وتحذيرات من الشبورة الكثيفة

تشهد حالة الطقس غدًا بالمحافظات نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متفاوتة مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، لا سيما في الصباح الباكر، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وذلك طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

وتكون حالة الطقس غدًا في المحافظات مائلة للبرودة نهارًا على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، على أن يكون شديد البرودة ليلا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات جنوب وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاعها من متر إلى متر ونصف، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة ويترواح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين وربع، وفيما يتعلق بسرعة الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية، وبلغت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدًا الثلاثاء تأتي على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.