ناقد فني يُحيي ذكرى ميلاد سمير غانم: كان حكاء عظيما

أحيا الناقد الفني محمود عبدالشكور، ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكر عبدالشكور حكايات عن الفنان الراحل سمير غانم قائلا: «ما فيش أمتع من حكايات سمير غانم عن كواليس الأفلام اللى اشترك فيها، بيحكي مرة في حلقة قديمة من برنامج شيخ الحارة، عن مخرج مقاولات على قده، المساعد بتاعه بيسأله: المشهد الجاي أمورس يا أستاذ؟ أي توضع الكاميرا خلف ظهر الممثل، فقال المخرج: أمورس إيه يا ابني.. أمورسي أبو العباس».

وأضافت عبدالشكور قائلا: أما في فيلم «البنات عايزة إيه»، فقد فوجئ سمير بتغيير محمد رضا ليلعب دوره أحمد عدوية، ولكن سمير تكيف على الفور مع التغيير العجيب، وارتجل أغنية عم يا صاحب الجمال، مع عدوية لتكون من أظرف إيفيهات الفيلم، ربنا يرحمه.. كان أيضا حكاء عظيما.

رحيل سمير غانم

ورحل عن عالمنا سمير غانم 5 مايو عام 2021، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، والذي أدت إلى مشاكل في الكلى والتنفس ليرحل عن عالمنا تاركا إرثا فنيا كبيرا.