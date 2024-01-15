وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه «الفسطاط» بطاقة 1.1 مليون متر مكعب يوميا

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحطة تنقية مياه شرب الفسطاط بطاقة تصميمية 1.1 مليون م3 يوميا، والمأخذ المُغذى لها، يرافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهازين التنفيذي والتنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

عملية تنقية المياه

وخلال تفقده للمأخذ المغذي لمحطة مياه الفسطاط، وجّه وزير الإسكان، بضرورة معالجة مياه الروبة، الناتجة عن عملية تنقية المياه، وإعادة استخدامها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في عملية المعالجة.

مراحل محطة الفسطاط

تجدر الإشارة إلى أن محطة مياه الفسطاط تتكون من 4 مراحل (الأولى بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1988، والثانية بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1992، والثالثة بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 2000، والرابعة بطاقة 100 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 2014)، وتخدم مناطق (دار السلام والبساتين - المعادى - بعض مناطق منشية ناصر - بعض مناطق مدينة نصر - المقطم و70 فداناً - التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة - زهراء المعادي والمعراج).