جامعة الزقازيق: الكشف على 133 حيوانا و1200 طائر في قافلة مجانية

نظمت كلية الطب البيطري قافلة بيطرية لقرية عزبة منشأة العباسة لتكون القافلة الواحد وعشرين المجانية ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024.

نفذت القافلة البيطرية تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

الكشف على الطيور والحيوانات

ووقعت القافلة الكشف على 133 حالة حيوانات 1210 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض، وذلك في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

آليات الجامعة لخدمة المجتمع

يأتي تنظيم القافلة ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.