تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد بعد نقله إلى المستشفى

فاجأ محمد بيومي، نجل الفنان بيومي فؤاد، مُتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة لوالده على أسرَّة أحد المستشفيات، وهو يطلب الدعاء له، حيث انتشرت الصورة لبيومي، وهو على جهاز الأكسجين، وبدأ الكثير من بعد نشر هذه الصورة في السؤال عن طبيعة الحالة الصحية لبيومي وماذا حدث له.

نكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

وقال مصدر مقرب من الفنان بيومي فؤاد، لـ«الوطن»، إن بيومي شعر فجأة، بضيق شديد في التنفس وشعر أنه لا يستطيع القيام بعملية الشهيق والزفير، ما شخَّصه الأطباء فيما بعد بأزمة تنفسية شديدة، لكنها لم تطلب أن يتم حجزه في المستشفى، وأجرى الأطباء بعض الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامته، وتم عمل جلسات أكسجين وبخار على الصدر وخرج على الفور.

موسم بيومي فؤاد

ويشارك بيومي فؤاد حاليًا في السينما بفيلم «الحريفة»، الذي يشارك فيه مجموعة من شباب الممثلين على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك.

كما يشارك بيومي أيضًا في نفس الموسم في فيلم «الإسكندراني»، بطولة أحمد العوضي وزينة، ويتعاون فيه مع المُخرج خالد يوسف، وأيضًا يشارك في فيلم «أنا وابن خالتي»، مع الفنان سيد رجب، ويعرض في هذا الموسم أيضًا، كما ينتظر عرض أحدث أفلامه وهو فيلم «أصل الحكاية»، الذي يتعاون فيه مع خالد الصاوي وهالة فاخر وشيرين عادل، والمخرج محمد أمين.