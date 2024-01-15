%90 من سكان غزة تعرضوا لتهجير قسري.. والأونروا: القطاع يواجه حالة انهيار

بعد مرور نحو 101 يوم على حرب غزة، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تقديرها الصادر اليوم الاثنين، أن العدد الكلي للزملاء العاملين في الوكالة، الذين قُتلوا منذ بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ارتفع إلى 150 شخصا، في حين نزح ما يقرب من 1,9 مليون شخص، وذلك يمثل ما يقرب من 90% من السكان في كل أنحاء قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن عددا كبيرا من العائلات والأسر الفلسطينية أُجبروا على ترك منازلهم بشكل متكرر، بحثا عن مكان آمن لهم بعيدا عن الأعمال الوحشية والقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ انتقل أكثر من نصف عدد النازحين البالغين حوالي 270 ألفا مرة أخرى إلى الجنوب، كما أصبح من الصعب تتبع أحدث تحركات النازحين وسط الغارات الجوية التي تطلقها إسرائيل بشكل متكرر.

الأونروا: الوضع الإنساني في غزة يواجه حالة انهيار

وأشارت الوكالة إلى أن هناك ما يقرب من 1,4 مليون نازح مقيم في 154 منشأة تابعة للأونروا في كل مدن قطاع غزة الخمس، و160 ألفا بمدينة غزة، وأكثر من 500 ألف آخرين ملتجئون قرب تلك المنشآت وتصل إليهم مساعدات إنسانية من الأونروا.

نزوح ما يقرب من 90% من الفلسطينيين بقطاع غزة

وقالت الوكالة إن الوضع في قطاع غزة يواجه انهيارا حقيقيا، إذ إنها تحاول تقديم الدعم الإنساني ومساعدة الفلسطينيين النازحين وتحديث البيانات في قطاع غزة والمناطق المحيطة، ولكن أصبحت كل السبل الممكنة مقيدة بشدة، نتيجة الوضع الأمني الصعب الذي تشهده المنطقة، حيث أدت الأعمال الوحشية وأوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى بحث النازحين بشكل مستمر عن أماكن أكثر أمنا.