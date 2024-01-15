وكيل «تعليم بورسعيد» تناقش الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية، وياسر صلاح مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات.

أعمال الامتحانات مهمة وطنية

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد، أن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، موضحة أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية يحب أدائها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع، مع اعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرة إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

منع المحمول للطلاب والملاحظين

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام على جميع الحضور بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية أو الملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية لمقر اللجنة، ومن يخالف ذلك أو يتهاون سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو الملاحظين.

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا، مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.

ونوهت وكيل تعليم بورسعيد على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد الامتحانات لسرعة التصرف واستكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

يجدر بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد تنطلق من 17 حتى 24 يناير الجاري بنظام الورقة الامتحانية «بابل شيت».