تعليمات مشددة من «تعليم المنيا» بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية لقطاعي الشمال والجنوب، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024.

عدم السماح باستخدام الهاتف المحمول

شدد وكيل وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش.

كما وجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

التحقق من شخصية جميع العاملين

وأكد «حمدي» أن قطاع شمال يضم إدارات: العدوة، مغاغة، بنى مزار بإجمالي 30130 طالبا وطالبة، وقطاع جنوب يضم إدارات: أبو قرقاص، ملوى، ديرمواس، بإجمالي 35063 طالبا وطالبة، وإجمالي عدد اللجان 436 لجنة على مستوى محافظة المنيا، مشددا على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

كما أوصى مدير المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالمنيا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.