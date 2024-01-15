أعلنت المديريات التعليمية تعليمات جديدة لقبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، إذ يجرى قبول اعتذارات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بمعرفة لجان مشكلة بالمديرية، بينما يجرى قبول اعتذارات المراقبين والملاحظين والإداريين بمعرفة مدير عام الإدارة التعليمية التابعين لها.

وجود عذر قهري يحول دون الاشتراك

ووجهت مديرية التعليم عده تعليمات عند قبول الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية يجرى الالتزام بالتعليمات الآتية:

- يتقدم المعتذر شخصيا باعتذار كتابي إلى لجنة قبول الاعتذارات بالمديرية، مبينا الأسباب التي تحول بينه وبين الاشتراك في أعمال الامتحانات معتمد ومختوم بخاتم جهة العمل.

- وجود عذر قهري يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات تقدره اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

- وجود قومسيون طبي حديث أو ظرف اجتماعي طارئ مؤيدا بالمستندات.

- وجود مانع قانوني في اللجنة المنتدب لها المعتذر مؤيدا بالمستندات

- يشترط بالبديل أن يكون بالمواصفات الخاصة لنفس نوعية المعتذر من حيث ( الوظيفة - الدرجة - العمل المكلف به - المستوي المناسب للمرحلة )، وصالحا لأعمال الامتحانات و ليس لديه أي موانع تحول دون اشتراكه في اعمال الامتحانات.

- أخذ إقرار على البديل بعدم سبق ندبه في لجنة أخري في نفس الامتحان.

- تقوم اللجنة المشكلة لقبول الاعتذارات في حالة قبول العذر باستلام خطاب الانتداب الأصلي الصادر للمعتذر من لجنة الإدارة بالمديرية والمستندات المؤيدة لقبول العذر وختمه بخاتم لجنة الإدارة، على أن يتم اصدار خطاب ندب أصلي للبديل و يختم بخاتم اللجنة بعد قبول العذر وارفاق صورة البطاقة الشخصية للمعتذر والبديل بعد توقيع البديل باستلام الخطاب الأصلي، وأخذ اقرار الموانع المعد لذلك عليه.

- تفريغ الاعتذارات أولا بأول في كشف مبين به أسماء المعتذرين والذين انتدبوا مكانهم وأسباب الاعتذار مع ذكر وظيفة كل منهم و محل عمله، ويجرى تسليمها للجنة الإدارة عقب انتهاء قبول الاعتذارات.

- الالتزام بالضوابط سالفة الذكر، وفي حالة مخالفتها تتحمل اللجنة المسئولية الكاملة دون أدنى.