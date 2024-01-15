منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. 9 تحذيرات مهمة للفئات المتضررة

يزداد الشعور بالطقس البارد هذه الساعات، بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على الإسكندرية ومناطق متفرقة من البلاد، يصحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة، بسبب المنخفض الجوي الذي حذرت منه الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات لـ«الوطن».

وأوضحت «غانم»، أن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، عالقًا في طبقات الجو العالية تصاحبه كتل هوائية باردة، يعمل على خفض قيم الحرارة، ويستمر تاثيره لمدة 48 ساعة فقط.

9 تحذيرات للفئات الأكثر تضررًا

وبحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن» يجب الانتباه إلى التحذيرات التالية:

- عدم إهمال ملابس أولادهن، إذ يجب أن يرتدوا قطعا قطنية للتدفئة.

- عدم خروج مرضى الأمراض المزمنة، في الطقس المتغير إلا للضرورة.

- على مرضى نقص المناعة عدم إهمال المشروبات والسوائل الدافئة التي تقوي مناعتهم، وينصح «الحداد» بتناول الزنجبيل.

- على الحامل عدم الخروج إلا للضرورة، كما يجب ارتداء الكمامة.

- عدم إهمال كبار السن، وإمدادهم بالكشافات والبطاريات التي تساعدهم حال انقطاع الكهرباء.

- عدم الاقتراب من النوافذ في حال سقوط الأمطار، لأن ذلك يسبب ألما لمرضى الحساسية «الغبار الصغير يهيج الشعب الهوائية».

- عدم تجاهل تناول قدرًا كافيًا من الماء، لأنه يحافظ على رطوبة الجسم.

- عدم لمس الأنف والفم والعين.

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