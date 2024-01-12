الأمطار تضرب كفر الشيخ وسواحلها.. منخفض جوي شديد البرودة ليلا

هطلت أمطار الآن ما بين متوسطة إلى غزيرة خاصة على السواحل الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كما يسود طقس الآن شديد البرودة والصقيع على كافة المدن والقرى.

منخفض جوي وأمطارة غزيرة في كفر الشيخ

كما شهدت مدن البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، والرياض، والحامول، ودسوق، هطول أمطار غزيرة خلال ساعات الليل، وتنشط حركة الرياح في جميع أنحاء المحافظة، مما يستدعي ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمارة في الشوارع.

غرفة عمليات واستعدادات قصوى

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صحفي، بضرورة متابعة مستمرة لحالة الطقس من قبل رؤساء المدن والمراكز، وتوصيل كافة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى ضرورة الاستعدادات القصوى من قبل مسؤولي مجالس المدن، والصحة، والكهرباء، لتقلبات الطقس والأمطار خاصة على المدن الساحلية، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة.