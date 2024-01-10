منخفض جوي يضرب مصر خلال ساعات.. 5 فئات ممنوعة من مغادرة المنزل

تمثل التقلبات الجوية عاملًا كبيرًا، في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة لدى بعض الفئات، الذين يمتلكون مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض، لذا فإن هناك تحذيرًا لـ5 فئات من طقس الغد، بسبب موجات الصقيع القادمة خلال الساعات المقبلة، ما يؤدي إلى سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تحذير 5 فئات من مغادرة المنزل

وحذر الدكتور مجدي بدران استشاري الجمعية المصرية، بعض الفئات من الخروج من المنزل، في حالة الطقس السيئ، خاصة مع موجات الصقيع:

الأطفال لأنهم يمتلكون مناعة ضعيفة.

الحوامل بسبب ضعف مناعتهم.

كبار السن الذين لا يقدرون على مواجهة الطقس السيئ.

مرضى حساسية الصدر بسبب ضعف مناعتهم وتأثرهم بالعوامل الجوية.

مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

الإصابة بالحساسية نتيجة الطقس السيئ

وأوضح «بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تغير المناخ، قد يكون سببًا في إصابة البعض بالحساسية الموسمية، إذ أنهم يتأثرون بالأمراض التي ترتبط بفصول السنة، خاصة فصل الشتاء، مع انخفاض درجة حرارة الجو، وهبوب الكتل المحملة بموجات الصقيع.

نصائح للتغلب على برودة الجو

نصح «بدران» بعدم ترك الجسم للجفاف، حتى مع انخفاض درجات الحرارة، إذ يجب شرب المياه باستمرار، وأيضًا السوائل الساخنة التي تعمل على تدفئة الجسم، وعدم الإفراط في تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب، خاصة تلك التي تحتوي على المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية البرد التقليدية، والابتعاد عن القبلات والأحضان خاصة الأطفال، لأنهم الأقل مناعة، وبالتالي يتعرضون إلى إصابتهم بالأمراض، وغسيل اليدين باستمرار كل فترة، وتناول الخضراوات والفواكه التي تعزز مناعة الجسم، وتعمل عل مواجهة الأمراض، ويصبح الشخص أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.