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«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب مصر.. برد قارس وأمطار غزيرة بنسبة 70%

كتب:

صفية النجار
11:09 م | الجمعة 12 يناير 2024
منخفض جوي يضرب مصر

منخفض جوي يضرب مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت: ويسود طقس شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وحذرت من منخفض جوي يضرب مصر.

«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب مصر

وذكرت الدكتورة منار غانم عضور المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يوجد منخفض جوي يضرب مصر، قادم من طبقات الجو العليا، يزيد من معدلات تكاثر السحب الممطرة ويحجب أشعة الشمس على معظم الأنحاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس غائم كليا على شمال البلاد والمدن المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد وشمال الدلتا، بينما يكون الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبري ومصر الوسط وشمال الصعيد.

تساقط أمطار غزيرة بنسبة 70%

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 70%، على محافظة مطروح وتمتد مساء إلى الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة، ويصاحبها، ويصاحبها نشاط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث تترواح سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم /س، وارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة السبت 13-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 24، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 20، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 23، والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 14-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 10.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 17، والصغرى 9.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 10.

درجات الحرارة الاثنين 15-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 19.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 17، والصغرى 9.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 18، والصغرى 5.

جنوب سيناء: العظمى 21، والصغرى 9.

 

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