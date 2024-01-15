مستشار سفارة فلسطين بالقاهرة: راهنا على ضمائر العالم لكننا خسرنا الرهان

قال ناجي الناجي المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية، إننا اليوم نقف هنا في نقابة الصحفيين، بعد مرور 100 يوم على استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وقطاع غزة، حيث نتج عنها استشهاد الآلاف.

بداية الأزمة

وتابع: راهنا في بداية الأزمة وفي بعض الأوقات على انتفاضة ضمير العالم، لكننا خسرنا الرهان بالفعل، بل وطلب من الفلسطينيين أن يقتلوا وهم صامتون، ولا حق لهم في التعبير عن ما يتعرضوا له، لافتا إلى اختلاف في الرأي العام بسبب الأبطال الصامدون في أرض فلسطين، والزملاء الصحفيين، وما قاموا به في فلسطين ونقلهم حقيقة ما يجري هناك.

وكشف عن دوره في فلسطين بالتوثيق المتخصص، وجمعيات إنقاذ الطفولة العالمية والمحلية، لرصد الجرائم التي ترتكب في حق الاطفال والمدنيين، في هذه اللحظة.

نقابة الصحفيين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني تحت عنوان «100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمي الحرب».