«الصحفيين» تعلن عن 4 منح تدريبية من المنظمة العالمية للصحف إلى عضوات النقابة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب، بنقابة الصحفيين أنه بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحف «وان إيفرا»، وبرنامج «النساء في الأخبار»، وفرت أربع منح تدريبية للزميلات من أعضاء الجمعية العمومية، ضمن البرنامج التدريبى، الذى تعقده المنظمة فى مجال تعزيز المهارات القيادية للنساء في الأخبار بالمنطقة العربية، وهو برنامج مهنى وقيادى مكثف لمدة 9 أشهر، يستهدف التدريب على إدارة وسائل الإعلام والتوازن الجندرى في المحتوى، وتقنيات الإعلام الرقمى والذكاء الاصطناعى.

أخر موعد للتقديم

وحددت نقابة الصحفيين آخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 18 يناير المقبل، وستقوم اللجنة والمنظمة بمراجعة طلبات الاشتراك، والإعلان عن الحاصلات على المنحة.

رابط التقديم

ودعت اللجنة الزميلات الصحفيات الراغبات فى الحصول على المنحة التقدم، والتسجيل للمنحة عبر الرابط من هنــــا.