«الصحفيين»: عقد مسابقة للوثائقيات في الربع الثاني من 2024

أعلنت نقابة الصحفيين، أسماء الفائزين في فروع شعبة «المصورون الصحفيون» ضمن مسابقة أفضل صورة صحفية لعام 2023، وحددت النقابة مبلغ 5 آلاف و600 دولار لكل الفائزين، كما أعلن الراعي الرسمي للمسابقة عن عقد مسابقة جديدة بالتعاون مع الصحفيين في الربع الثاني من السنة للوثائقيات فوتو أو فيديو، ويتم الإعلان عنها قريبا.

كما أهدت شعبة المصورون الصحفيون بالنقابة درع الشعبة لكل من وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة تحكيم النقابة في كافة الفروع، ورؤساء الشعبة السابقين، بالإضافة إلى تكريم أساتذة المهنة الراحلين مجدي شوقي، شريف سنبل، أحمد رضا.

أفضل صورة في مسابقة 2023

وأوصحت النقابة أنه سوف يكون هناك أكثر من تعاون خلال الفترة القادمة لتقديم كافة الدعم للمصورين الصحفيين في مختلف الشعب، بالتعاون مع أكثر من جهة، جاء ذلك خلال حفل إعلان الجوائز الفائزة بأفضل صورة في مسابقة 2023.