نجل بيومي فؤاد يكشف لـ«الوطن» تطورات الحالة الصحية لوالده

كشف المخرج محمد بيومي، نجل الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل الحالة الصحية له ولوالده بعد تعرضهما لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة، استدعت نقلهما إلى المستشفى؛ للوقوف على تطورات حالتهما.

وقال محمد بيومي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ الحالة الصحية لوالده بيومي فؤاد تحسنت بشكل كبير وغادر المستشفي بسلام، وذلك بعد تأكد الأطباء من استقرار حالته.

نجل بيومي فؤاد: أنا ووالدي في مصر

وأوضح نجل بيومي فؤاد، أنه أصيب هو ووالده بنزلة برد شديدة استلزم دخولهما المستشفي، لإجراء جلسات تنفسية، إذ تسببت في تحسن حالتهما بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يتواجد رفقة والده بمنزلهما في مصر، ووجه الشكر للجمهور لسؤاله عنهما.

فيديو لـ بيومي فؤاد ونجله داخل المستشفى

يذكر أن محمد بيومي فؤاد، قد نشر مقطعًا مصورًا له ولوالده من داخل المستشفي عبر خاصية «استوري» بحسابه الرسمي عبر «انستجرام»، ولكن من دون أن يكشف عن تفاصيل حالتهما، أو السبب الذي استلزم نقلهما إلى المستشفى.