صابرين تكشف عن دورها في «مسار إجباري»: تحمست لخوض التجربة مع أجيال مختلفة

أعلنت الفنانة صابرين، بدء تصوير أول مشاهدها في مسلسل «مسار إجباري» المكون من 15 حلقة غدا، لتلتحق بأسرة العمل الذي انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الاثنين، لافتة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات، في إطار اجتماعي مشوق.

وأشارت صابرين في بيان، إلى أنها متحمسة جدا للعمل باعتباره من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذي تأجل تعاونهما، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب، لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية، بها ضحك وشجن ورومانسية في الوقت ذاته.

صابرين: أويد فكرة الـ15 حلقة

وتابعت صابرين، أنها من مؤيدي فكرة تقديم مسلسلات من 15 حلقة، لأن أحداثها تكون مكثفة وسريعة وبعيدة عن التطويل والمط، مشددة على أن كل حلقة في «مسار إجباري» بها مفاجآت، وأنها تجسد دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحاسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها، متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

يذكر أن مسلسل «مسار إجبارى» مكون من 15 حلقة، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وكان آخر أعمال صابرين في الدراما، مسلسل «أعمل إيه؟» من 45 حلقة، تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجي وبطولة صابرين، خالد الصاوي، ندى بسيوني، دنيا المصري، نور إيهاب، محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسي، نهال عنبر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنواني، حمدي هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوي، وغيرهم.