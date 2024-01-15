5 مؤشرات تتحدث عن بداية زوال المشروع الإسرائيلي

فنّد المؤرخ الإسرائيلي، إيلان بابيه، 5 مؤشرات توضح بداية نهاية المشروع الإسرائيلي والدولة العبرية في الوقت الحالي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بداية نهاية المشروع الإسرائيلي

وبحسب ندوة صحفية في مدينة حيفا الساحلية، نقلتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أشار المؤرخ، إلى أن نهاية المشروع الإسرائيلي بدأت ولكنها تستمر وقت طويل ولن تحدث بين يوم وليلة، معبرا عن أهمية الاستعداد لهذا الوضع في المستقبل.

5 مؤشرات تدل على بداية نهاية إسرائيل

وأوضح المؤرخ أن المؤشر الأول هو وجود احتدام داخلي في المجتمع الإسرائيلي بين المتدينيين والعلمانيين وظهر بينهما صدع لن يلئتم قريبا، وقد بدأ هذا قبل يوم 7 أكتوبر 2023.

وذكر أن المؤشر الثاني هو زيادة الدعم العالمي للقضية الفلسطينية وتحرك المؤيديين لإدانة إسرائيل في شكل جديد على إسرائيل، لافتا إلى أن الضغط سيكون أكثر عن طريق الجمعيات والحركات وعلى الحكومات وهذا أمر جديد.

خسائر اقتصادية بارزة

وكشف أن المؤشر الثالث، هو العامل الاقتصادي، فالدولة الإسرائيلية تعاني خسائر فادحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولن تسترد إسرائيل عافيتها سريعا، أما المؤشر الخامس فهو زعزعة صورة الجيش الإسرائيلي الذي أصبح غير قادر على حماية المجتمع اليهودي في جنوب وشمال إسرائيل.

انتقادات واسعة

واختتم المؤرخ رؤيته، بالمؤشر الخامس، والذي يتمثل في موقف الجيل الجديد من اليهود لإسرائيل حتى الأشخاص من الأصول الأمريكية، لأن هناك انتقادات واسعة ضد إسرائيل من مختلف الأفراد.