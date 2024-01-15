إمامان بمديرية أوقاف كفر الشيخ يحصلان على شهادة جودة الأداء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات ومنح الناجحين في مسابقة شهادة جودة الأداء من الفئة (ب)، ومكافأة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، علمًا بأنّ مدة هذه الشهادة 3 سنوات يتم التقدم بعدها لتجديد الاعتماد.

إمامان يحصلان على شهادة جودة الأداء

وأعلنت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ حصول إمامين من العاملين بالمديرية على شهادة جودة الأداء من الفئة (ب)، وهما الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، والشيخ محمد أنور عثمان أحمد.

وهنأ الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الإمامين الحاصلين على شهادة جودة الأداء من الفئة (ب)، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مثمناً جهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في دعمه الدائم والمستمر للأئمة والخطباء وكافة العاملين بوزارة الأوقاف.

مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات

وأطلقت وزارة الأوقاف في شهر أكتوبر الماضي، مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات الذين يحققون مقومات الحصول على هذه الشهادة، والتي ستكون موضع اعتبار عند المقابلة للإيفاد للعمل بالخارج، والعمل بالمساجد الكبرى، والوظائف القيادية والإشرافية، والقوافل الدعوية المتميزة، والمشاركة في الأسابيع الدعوية والندوات العلمية.

ومن أهم ضوابط برنامج مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات:

1- التمكن من حفظ القرآن الكريم مع حُسن الأداء.

2- إتقان التحدث باللغة العربية.

3- سعة الأفق الثقافي.

4- الانضباط في أداء الواجب الوظيفي بالنسبة للأئمة والواعظات المعينات، والإسهام الجاد في الأنشطة الدعوية والقرآنية بالنسبة للواعظات المتطوعات.

مدة الشهادة 3 سنوات

ويتم منح شهادة جودة الأداء لكل من يجتاز الاختبارات المقررة بكفاءة مع صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل إمام أو واعظة تحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة (أ)، و3 آلاف جنيه لكل إمام أو واعظة يحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة (ب)، وتكون مدة هذه الشهادة 3 سنوات يتم التقدم بعدها لتجديد الاعتماد.