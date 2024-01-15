وكيل «صحة البحيرة»: افتتاح المتحف الصحي بالمحافظة قريبا

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه سيتم افتتاح المتحف الصحي الجديد بالمحافظة بعد تطويره قريبا، جاء ذلك على هامش تفقده المتحف برفقة الدكتور السيد العباسي مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي بوزارة الصحة، والدكتورة لمياء حمدي مدير إدارة الإعلام والاتصال الجماهيري بالوزارة.

وشدد وكيل صحة البحيرة على الدور الهام والبارز الذي يقوم به المثقفون الصحيون في تغيير سلوكيات المجتمع ككل، حيث أن التثقيف الصحي يعتبر ركيزة أساسية في مراحل تحسين جودة الحياة للمجتمع بصفة عامة، وهو الأساس لضمان بيئة صحية سليمة وآمنة، موضحاً أنه كلما زاد وعي الفرد بشكل خاص والمجتمع بصفة عامة قلت المخاطر والأضرار.

أهمية نشر الثقافة الصحية

وأكد وكيل صحة البحيرة ضرورة نشر الثقافة الصحية من أجل تحسين الصحة العامة على مستوى الفرد والمجتمع، والتقليل من نسبة حدوث الأمراض وتقليل آثارها وتحسين جودة الحياة للمجتمع، والعمل على تبنّي الأفراد لنمط صحي سليم يساعد على تحسين سلوكهم عن طريق التأثير على معتقداتهم واتجاهاتهم، وتطبيق ذلك على مستوى الفرد والمجتمع.